В Крыму отобранную у Ахметова компанию возглавил "регионал" Груба
Руководителем временной администрации "отжатой" оккупационными властями Крыма у Рената Ахметова энергокомпании "ДТЭК Крымэнерго" назначен бывший нардеп Украины от Партии регионов Григорий Груба.
Об этом сообщает Крыминформ.
"Возглавляет это предприятие Груба Григорий Иванович – человек с богатым опытом работы именно на этом предприятии, он более 10 лет в свое время возглавлял эту компанию. Он известен тем, кто там работает, знает свое дело", - пояснил директор одноимённого унитарного предприятия Виктор Плакида.
Плакида добавил, что никаких предпосылок для перебоев в работе предприятия нет.
Читайте такжеПять регионалов из Крыма сложили мандаты в РадеРанее нелегитимные власти Крыма приняли решение о "национализации" энергетической компании "ДТЭК Крымэнерго".
Григорий Груба в 2012 году был избран народным депутатом Украины. В 2014 году вышел из фракции Партии регионов и вернулся в Крым, поддержав его оккупацию Россией.