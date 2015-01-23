В Крыму отобранную у Ахметова компанию возглавил "регионал" Груба

Об этом сообщает Крыминформ.

"Возглавляет это предприятие Груба Григорий Иванович – человек с богатым опытом работы именно на этом предприятии, он более 10 лет в свое время возглавлял эту компанию. Он известен тем, кто там работает, знает свое дело", - пояснил директор одноимённого унитарного предприятия Виктор Плакида.

Плакида добавил, что никаких предпосылок для перебоев в работе предприятия нет.

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Григорий Груба в 2012 году был избран народным депутатом Украины. В 2014 году вышел из фракции Партии регионов и вернулся в Крым, поддержав его оккупацию Россией.