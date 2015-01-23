В Крыму отобранную у Ахметова компанию возглавил "регионал" Груба

11:26, 23 января 2015
Энергетика
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Руководителем временной администрации "отжатой" оккупационными властями Крыма у Рената Ахметова энергокомпании "ДТЭК Крымэнерго" назначен бывший нардеп Украины от Партии регионов Григорий Груба. 

В Крыму по-прежнему у власти члены Партии регионов

Об этом сообщает Крыминформ.

"Возглавляет это предприятие Груба Григорий Иванович – человек с богатым опытом работы именно на этом предприятии, он более 10 лет в свое время возглавлял эту компанию. Он известен тем, кто там работает, знает свое дело", - пояснил директор одноимённого унитарного предприятия Виктор Плакида.

Плакида добавил, что никаких предпосылок для перебоев в работе предприятия нет.

Читайте такжеПять регионалов из Крыма сложили мандаты в РадеРанее нелегитимные власти Крыма приняли решение о "национализации" энергетической компании "ДТЭК Крымэнерго".

Григорий Груба в 2012 году был избран народным депутатом Украины. В 2014 году вышел из фракции Партии регионов и вернулся в Крым, поддержав его оккупацию Россией.

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