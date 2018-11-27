Российский "Северный поток" остановят из-за масштабной аварии

Газопровод остановят из-за ремонтных работ на станции Грайфсвальд.

Газопровод "Северный поток" остановится для проведения ремонтных работ на объектах энергоснабжения на станции Грайфсвальд.

Читайте также"Газпром" сократил инвестиции на газопровод в обход Украины

Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на пресс-службу газотранспортной компании Gascade.

Отмечается, что работы планируются провести 27 нобря с 10 до 12 часов по киевскому времени.

Напомним, 17 ноября поставки газа по "Северному потоку" временно прекратились из-за сбоя в энергоснабжении.

Северный поток - самый длинный магистральный газопровод в мире. Он проходит по дну Балтийского моря, соединяя Россию и Германию. Его протяженность - 1224 км, совокупная мощность – 55 миллиардов кубометров газа в года. Владелец и оператор - компания Nord Stream AG, 51% акций которой принадлежат Газпрому. Первая нить Северного потока была запущен в ноябре 2011 года, вторая – в октябре 2012-го.