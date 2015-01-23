Министр энергетики обвинил холдинг Ахметова в монополизме

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин обвинил крупнейший частный энергохолдинг Украины ДТЭК, подконтрольный бизнесмену Ринату Ахметову, в монополизме на рынке электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об это министр заявил на заседании совета Оптового рынка электроэнергии.

В частности, министр заявил, что компания ДТЭК не раскрывает свои затраты на производство электроэнергии, которые, по его мнению, на 40% выше, чем в других странах.

«Мы выделяем 1,5-2 млрд грн (ежегодно — УНИАН) на реконструкцию (тепловых энергоблоков — УНИАН). Мы выделяем эти деньги, а потом станции останавливаются посреди отопительного сезона, при том, что у них топлива достаточно для того, чтобы работать. Понимаю, что бывают форс-мажоры, но не по два блока на четырех станциях одновременно», - сказал министр.

«А сейчас вы рассказываете (обращается к представителям ДТЭК — УНИАН), что мы вас ущемляем. Это я 20 дней мучился, чтобы поддержать энергосистему в балансе», - добавил министр.

Читайте такжеГенпрокуратура шесть часов допрашивала Ахметова - источникПо его словам, в такой ситуации импорт электроэнергии из РФ был ключевым решением для предотвращения веерных отключений электроэнергии по всей стране.

«Тот импорт, который мы организовали, он был ключевым решением. И возможность сейчас загрузить «Центрэнерго» (углем из ЮАР — УНИАН) - это единственная возможность бороться против монополиста типа вас (ДТЭК — УНИАН), и я это официально заявляю», - подчеркнул министр.

По словам Демчишина, недоплата энергокомпании в рынок за декабрь 2014 года составляет более 3 млрд грн. При том, что конечный потребитель исправно оплачивает счета за энергоресурсы.

«Есть группы, которые платят значительно меньше средств, чем с него забирают», - сказал министр, обращаясь к представителям ДТЭК в совете Оптового рынка электроэнергии.