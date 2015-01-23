«Газпром» получил от «Нафтогаза» $70 млн доплаты за январский газ

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации российской компании.

«Газпром» получил от «Нафтогаза Украины» еще 70 млн долл. в качестве доплаты за поставки газа в январе этого года», - говорится в сообщении.

При этом в релизе не уточняется, за какой объем российского газа произведена эта доплата.

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Как сообщал УНИАН, 31 декабря НАК «Нафтогаз Украины» осуществила предоплату «Газпрому» за будущие поставки природного газа в январе 2015 года объемом 1 млрд кубометров.

«С учетом предварительной цены российского газа на январь 2015 года объем газа, за который НАК «Нафтогаз Украины» внесла предоплату ОАО «Газпром», составляет около 1 млрд куб. м», - говорится в сообщении компании. Этот объем сформирован за счет предоплаты за январь 2015 года и неиспользованного аванса за декабрь 2014 года.

Согласно сообщению, оплаченные объемы газа будут заказаны и использованы НАК «Нафтогаз Украины» в зависимости от потребностей украинских потребителей.