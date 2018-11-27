В Украине с января изменятся правила оплаты электроэнергии
С 1 января 2019 года украинские потребители электроэнергии будут заключать договоры на ее поставки и на распределение.
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Об этом сообщает Главред.
"Соответствующее сообщение опубликовала на собственной странице в социальной сети Facebook глава профильного органа, НКРЭКУ, Оксана Кривенко. По ее словам, в будущем году в стране введут модель системы договорных отношений на розничном рынке электрической энергии − согласно закону "О рынке электрической энергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 2019-го все энергоснабжающие компании будут обязаны отделить свою деятельность по распределению электроэнергии от других видов деятельности вертикально интегрированного предприятия (облэнерго), в том числе и путем создания электропоставщика.
Причем договор о поставках энергии предусматривает ее коммерческую продажу потребителю в качестве товарной продукции, подытожила Кривенко.