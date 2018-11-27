Стало известно, кто возглавит газовое направление "Нафтогаза"

Газовое направление "Нафтогаза" возглавит совладелец "Энергетических ресурсов Украины" Андрей Фаворов.

Совладелец частной компании "Энергетические ресурсы Украины" Андрей Фаворов назначен руководителем газового направления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", сообщила пресс-служба компании.

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Согласно сообщению, он будет курировать вопросы добычи газа, оптовой торговли и розничной продажи газа.

"Нафтогаз" прокладывает фарватер изменений в нашей стране. Это сложная задача, но, работая в "Нафтогазе", можно сделать многое, чтобы изменить ситуацию в Украине к лучшему. Именно поэтому я с радостью принял предложение войти в команду "Нафтогаза", - цитирует Фаворова пресс-служба "Нафтогаза".

Отмечается, что во избежание конфликта интересов Фаворов продает свою долю в компании "ЭРУ" остальным партнерам и уже сложил полномочия по управлению предприятием.

В пресс-службе также напомнили, что Фаворов с сентября 2010 года до июля 2014 года занимал должность коммерческого директора энергохолдинга ДТЭК, с мая 2009 года по июль 2010 года - директора по развитию бизнеса в компании ContourGlobal. До этого он также работал на руководящих позициях в AES Corporation.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.

"Энергетические ресурсы Украины" - это частная энергетическая компания, учредителями которой являются Андрей Фаворов и компания "Эру Файненс ЛТД". Компания представляет в Украине энергетические проекты, в том числе и технологии интенсификации добычи природного газа.