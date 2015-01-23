Решение нового короля Саудовской Аравии сохранить добычу пока не остановило рост цен на нефть

По состоянию на 13.16 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 1,96% — до 49,49 доллара за баррель, передают РИА Новости.

Цена мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI росла на 1,34% — до 46,94 доллара за баррель.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил национальному телевидению в пятницу, что будет продолжать политику своего предшественника.

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"Растущие цены на фоне новостей о смерти короля Абдаллы — временные, поскольку это никак не изменит национальную политику, а объем добычи в США продолжит повышаться", — заявил главный экономист Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол (Fatih Birol) в интервью агентству Блумберг в Давосе.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10,1 миллиона баррелей до максимального для этого времени года объема за последние 80 лет, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в четверг.

Некоторые аналитики также высказывают мнение о том, что рынок находится в состоянии неопределенности относительно политики нового короля в отношении проблемы переизбытка на рынке и что в ближайшее время рынки сконцентрируются на том, оставит ли новый король прежнего министра нефти страны Али Аль-Наими, который занимал пост с 1995 года.

Ранее УНИАН сообщал, что нефть дорожает после известия о смерти короля Саудовской Аравии.

С начала лета 2014 года нефтяные котировки снизились более чем на 50%. Решение стран ОПЕК от 27 ноября сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день усилило обвал цен. Однако, несмотря на продолжающееся снижение стоимости нефти — уже ниже 50 долларов за баррель, многие страны-члены ОПЕК заявляют об отсутствии намерения по сокращению добычи.