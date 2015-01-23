Решение нового короля Саудовской Аравии сохранить добычу пока не остановило рост цен на нефть
Цены на нефть продолжили рост, несмотря на решение нового короля Саудовской Аравии Салмана поддерживать уровень производства, чтобы сохранить долю на рынке даже за счет снижения цен.
По состоянию на 13.16 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую смесь Brent увеличивалась на 1,96% — до 49,49 доллара за баррель, передают РИА Новости.
Цена мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI росла на 1,34% — до 46,94 доллара за баррель.
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заявил национальному телевидению в пятницу, что будет продолжать политику своего предшественника.
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"Растущие цены на фоне новостей о смерти короля Абдаллы — временные, поскольку это никак не изменит национальную политику, а объем добычи в США продолжит повышаться", — заявил главный экономист Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол (Fatih Birol) в интервью агентству Блумберг в Давосе.
Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 10,1 миллиона баррелей до максимального для этого времени года объема за последние 80 лет, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в четверг.
Некоторые аналитики также высказывают мнение о том, что рынок находится в состоянии неопределенности относительно политики нового короля в отношении проблемы переизбытка на рынке и что в ближайшее время рынки сконцентрируются на том, оставит ли новый король прежнего министра нефти страны Али Аль-Наими, который занимал пост с 1995 года.
Ранее УНИАН сообщал, что нефть дорожает после известия о смерти короля Саудовской Аравии.
С начала лета 2014 года нефтяные котировки снизились более чем на 50%. Решение стран ОПЕК от 27 ноября сохранить квоту на добычу нефти на уровне 30 миллионов баррелей в день усилило обвал цен. Однако, несмотря на продолжающееся снижение стоимости нефти — уже ниже 50 долларов за баррель, многие страны-члены ОПЕК заявляют об отсутствии намерения по сокращению добычи.