Саудовская Аравия вложит $150 миллиардов в добычу газа за 10 лет

Также саудиты планируют инвестировать $100 миллиардов в следующие 10 лет в проекты по нефтехимии по всему миру.

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует инвестировать в свою газовую программу 150 миллиардов долларов в течение следующих 10 лет.

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Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на заявление главы компании Амин аль-Нассер.

"Добыча газа вырастет до 23 миллиардов кубических футов в день (651,3 миллиона кубометров газа) с нынешнего уровня в 14 миллиардов кубических футов (396,4 кубометров газа)", - говорится в сообщении.

Аль-Нассер также добавил, что в Саудовской Аравии также есть нетрадиционные газовые ресурсы мирового класса.

"Сейчас у нас есть 16 буровых установок, которые заняты нетрадиционным газом, и более 70 скважин, пробуренных в этом году", - указал топ-менеджер.

Он также добавил, что Aramco планирует инвестировать 100 миллиардов долларов в следующие 10 лет в проекты по нефтехимии по всему миру, в дополнение к потенциальным приобретениям.