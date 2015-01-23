Подконтрольная Украине территория Луганщины полностью обесточена - Москаль

"Вся территория Луганской области, контролируется Украиной, обесточена", - сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль.

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"Остановлена работа водоканалов и котельных, не ездят троллейбусы. Напомним, что сегодня в обед боевики из Веселой Горы обстреляли ТЭС в Счастье и попали в трансформатор", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее пресс-служба Москаля сообщила, что сегодня, 23 января, около полудня боевики со стороны Веселой Горы обстреляли из артиллерии территорию теплоэлектростанции в г. Счастье. Есть прямое попадание снаряда в трансформатор, в результате чего остановлен один энергоблок из двух работающих. Часть контролируемой Украиной территории Луганской области сейчас обесточена, сообщала пресс-служба председателя Луганской ОГА.

"ОГА неоднократно обращалась к высшему военному командованию страны с просьбой переместить военные формирования с ТЭС на прилегающую территорию, - заявляет председатель ОГА Геннадий Москаль. - Это уже не первая аварийная остановка теплоэлектростанции из-за обстрелов. Силовики должны защищать ТЭС на подступах к станции, а не оборудовать огневые точки на крышах помещений, в которые пытаются попасть боевики".

Ранее УНИАН также сообщал, что часть Луганщины осталась без света, воды и газа из-за обстрела боевиков.