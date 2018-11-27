Украина может вдвое снизить тарифы на транзит газа

Новый тариф позволит повысить конкурентоспособность газотранспортной системы.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила снижение вдвое тарифов на транспортировку газа для точек входа и выхода с газотранспортной системы Украины с 1 января 2019 года.

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Соответствующий проект решения был принят на заседании регулятора.

Как написала у себя в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС.

«Сегодня одобрили проект постановления, который предусматривает уменьшение более чем вдвое тарифов на услуги по транспортировке газа для точек входа и точек выхода. Новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС, открыть новые возможности для газодобытчиков и одновременно покрыть все операционные расходы оператора газотранспортной системы и обеспечить достаточный уровень прибыли для капитальных инвестиций. С учетом всех вызовов, которые сейчас стоят перед нашим государством, такое решение является важным продолжением государственной политики в части укрепления энергетической безопасности Украины», - написала Кривенко.

Согласно проекту решения, тарифы «Укртрансгаз» на услуги по транспортировке газа для всех трансграничных точек входа в ГТС планируется снизить 6,04 долл. за 1 тыс. кубометров в сутки (без НДС).

Тарифы для точек выхода планируется снизить до: «Ананьев» и «Гребеники (АТИ)» - 10,89 долл. за 1 тыс. кубометров в сутки; «Берегово» —16,22 долл.; «Гребеники (ШДКИ)» — 12,6 долл.; «Дроздовичи» и «Устилуг» — 12,01 долл.; «Алексеевка» — 16,64 долл.; «Орловка» — 13,27 долл.; «Теково» 15,46 долл., «Ужгород» 16,88 долл.

Как сообщал УНИАН, в конце марта НКРЭКУ приняла новую тарифную методику, которая установила с 1 апреля 2017 года отдельный тариф на точке входа в газотранспортную систему для компании-поставщика газа и для его покупателя – на точке выхода из ГТС.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».