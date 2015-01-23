Еврокомиссию пока не приглашали на переговоры Украины и России о "летней цене" на газ

В Европейской комиссии заявляют, что по состоянию на сегодняшний день не получили запрос на присоединение к переговорам Украины и России относительно „летнего газового пакета”.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила пресс-секретарь вице-президента ЄК по энергетическим вопросам Мароша Шефчевича Анна-Каиса Итконен.

„Нас официально не просили помочь в переговорах относительно нового пакета после завершения «зимнего пакета» в марте. Вице-президент, находясь в Москве и Киеве, отметил, что Комиссия готова действовать в качестве посредника, чтобы упростить эти переговоры между двумя сторонами, если они согласятся между собой просить о такой помощи. По состоянию на сегодняшний день такой запрос в Комиссию не поступал”, - сказала она.

При этом Итконен отметила, что в соответствии с информацией, которой владеет Европейская комиссия, стороны в полной мере выполнили договоренности по „зимнему пакету”.

Читайте такжеДата новых газовых переговоров может быть определена через неделю-двеКак сообщал УНИАН, 21 января "Нафтогаз Украины" заявил, что готов к переговорам с российским "Газпромом" с участием Европейской комиссии о новых условиях поставок газа с 1 апреля 2015 года до вынесения решения Стокгольмского арбитража по украинско-российскому газовому контракту 2009 года.

В Еврокомиссии после этого заявили о готовности участвовать в переговорах Украины и РФ по "летнему газовому пакету".

Справка УНИАН. Украина в 2014 году в течение полугода не получала российский газ из-за неопределенности условий его поставок, цены топлива, а также механизма оплаты существующих долгов.

В результате достигнутых в конце октября прошлого года договоренностей и в соответствии с подписанным в Брюсселе протоколом Украина возобновила импорт российского газа с декабря 2014 года, осуществив предоплату.

Кроме того, до конца 2014 года Украина погасила 3,1 млрд дол. газового долга перед Россией.