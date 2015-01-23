Из-за артобстрела прекратила работу ТЭС в Донецкой области

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«23 января с 06:00 идет обстрел территории ДТЭК Мироновской ТЭС. Один из снарядов разорвался на центральной проходной ТЭС, по предварительным данным, жертв нет, есть раненные. Второй снаряд попал в мазутное хозяйство, поврежден мазутный бак. Работники ТЭС укрылись в бомбоубежище. Работа ТЭС нарушена – станция не производит электроэнергии», – говорится в сообщении.

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По данным компании, за последнюю неделю усилились обстрелы в районе тепловой электростанции – они были ежедневно. Вчера, 22 января, из-за обстрела и повреждений на открытом распределительном устройстве (ОРУ) станция остановилась.

«До этого в работе был один блок мощностью 96 МВт. В настоящий момент ДТЭК Мироновская ТЭС не производит электроэнергии. Также нарушено теплоснабжение поселка Мироновка – из двух теплотрасс от ТЭС тепло подается только по одной. Для производства теплоэнергии в минимальном режиме работает котел №4», – сказано в сообщении ДТЭК.

Как сообщал УНИАН, 23 января вся территория Луганской области, контролируемая Украиной, оказалась обесточенной из-за остановки ТЭС.

Сегодня, 23 января, около полудня боевики со стороны Веселой Горы обстреляли из артиллерии территорию теплоэлектростанции в городе Счастье. Произошло прямое попадание снаряда в трансформатор, в результате чего остановлен один энергоблок из двух работающих.