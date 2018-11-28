НКРЭКУ лишила "Укрэнерго" 215 миллионов гривень тарифных средств

Именно 215 млн грн. в 2017 году компания получила в результате экономии на закупках.

НКРЭКУ приняла решение об уменьшении тарифа 2018 года для Укрэнерго как оператора системы передачи на 215,172 млн грн. В результате, тариф Укрэнерго за декабрь 2018 года было уменьшено до 3,45 коп./кВт час.

Именно 215 млн грн. в 2017 году компания получила в результате экономии на закупках. Она была подтверждена Нацкомиссией в мае этого года во время проверки состояния выполнения инвестпрограммы Укрэнерго в 2017 году.

Только 4 сентября текущего года Укрэнерго получило от регулятора разрешение на использование сэкономленных на закупках средств в размере 215,172 млн грн. и обязательства предоставить пакет необходимых документов относительно изменений в инвестпрограммы до 1 октября 2018 г.

А уже 21 сентября Укрэнерго дало Нацкомиссии всю необходимую информацию, включая согласование облгосадминистраций и Минэнергоугля во время общественных слушаний (см. протокол слушаний). Однако, 24 октября этого года стало известно, что такой формат согласования не удовлетворил НКРЕКП, поскольку регулятор требовал отдельного листа согласования изменений от Минэнергоугля. Именно поэтому было принято решение об исключении из тарифа 215,172 млн грн., которые на тот момент уже были инвестированы в проекты по строительству и модернизации.

«Исключение из инвестиционной программы Укрэнерго 215 млн грн, как минимум, — необоснованное решение. Речь идет, фактически, о перераспределении средств между участниками энергорынка. Зато эти средства должны быть направлены на дофинансирование переходных стратегических объектов, важных для всей отрасли. Беспокоит, что это решение не приведет к уменьшению оптовых цен на электроэнергию и никак не отразится на платежках конечных потребителей, но негативно повлияет на показатели валового дохода и прибыли компании, ее отчисления в госбюджет», — подчеркнул руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Отдельно следует отметить, что Всемирный Банк, ЕБРР, ЕИБ призвали органы исполнительной власти и регулятора не снижать тариф компании, поскольку это может негативно повлиять на финансовое положение компании.

Справочно. Общий объем Инвестиционной программы Укрэнерго на 2018 год составляет 2,607 млрд грн. За 9 месяцев 2018 г. ее фактическое выполнение составляет 94,2%. В то же время продолжается финансирование проектов, начатых или незавершенных в 2017 году.