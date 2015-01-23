Страны ОПЕК соревнуются с Россией за рынок Китая – The Wall Street Journal

"Потепление" в отношениях между Китаем и Россией дает большой прирост к китайскому импорту российской нефти, к большому сожалению стран ОПЕК, которые борются за часть этого рынка, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Столкнувшись с падением цен и снижением спроса со стороны США, экспортирующие нефть страны все больше надежд возлагают на Китай с его устойчивым спросом на нефть. Но Саудовская Аравия и другие крупные производители, такие как Венесуэла, стали свидетелями изоляции Москвы от Запада из-за конфликта в Украине, что побудило РФ устремиться в Пекин.

Смерть короля Саудовской Аравии Абдаллы добавляет некую неопределенность в политику ОПЕКа, известие о чем способствовало росту цен на мировых рынках нефти рано утром в пятницу. Хотя аналитики говорят, что страна не изменит свою нефтяную политику и не сократит производство. И это несмотря на наличие глобального избытка сырой нефти, что способствует развитию нового соперничества между ОПЕК и Россией за рынок Китая.

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Должностные лица Организации стран-экспортеров нефти ранее говорили, что поддержание высокого уровня производства будет защищать долю рынка для ключевых импортеров.

Но китайские таможенные данные, опубликованные в пятницу, показывают, что китайский импорт нефти из некоторых крупных стран ОПЕК упал, в то время как импорт из России вырос на 36% в 2014 году. Между тем, импорт из Саудовской Аравии упал на 8%, а из Венесуэлы упал на 11%.

Поскольку американские компании добывают все больше объемов сланцевой нефти, американский импорт сырой нефти и нефтепродуктов из Саудовской Аравии также упал, снизившись до 25,6 млн баррелей в месяц в октябре 2014 года (по сравнению с более чем 42 млн баррелей годом ранее).

Изменение структуры импорта Китая произошло после того, как российский президент Владимир Путин на фоне избегания сотрудничества с Западом из-за конфликта в Украине обратился к Китаю в экономических целях. И это сотрудничество с Пекином произошло по истечении многих десятилетий борьбы двух стран за влияние в Азии.

Со своей стороны, Пекин хочет убедиться, что ситуация в российской экономике не ухудшается. Кроме того, покупая больше нефти у России, Китай уменьшает зависимость от морского импорта из стран Ближнего Востока, и беспокоится о возможных перебоях с поставками.

Аналитики и некоторые западные дипломаты говорят, что правительства двух стран по-прежнему опасаются друг друга. Поставки российской нефти в Китай отражают безвыходность ситуации для Москвы, которая ищет новые рынки сбыта. Но это не означает, что лидеры двух стран преодолели десятилетия недоверия.

Конечно, страны ОПЕК и, в частности Саудовская Аравия, будет продолжать экспортировать огромные объемы нефти в Китай в долгосрочной перспективе. Саудовская Аравия остается крупнейшим источником этого импорта Китая.

Новые данные показывают, доля рынка Саудовской Аравии в Китае сократилась по сравнению с прошлым годом. Импорт русской нефти был - 11% по сравнению с 9% годом ранее. Импорт нефти из Саудовской Аравии сырой упал примерно до 16% от общего объема китайского импорта (по сравнению с 19% годом ранее).

И рост импорта российской нефти в Китай будет продолжаться. Как прогнозируют, импорт нефти из России в Китай будет больше 50 млн тонн в год к 2020-му (в 2014 году было 30 млн тонн).

В то же время у Китая есть опасения, что повышенная волатильность в Москве может создать проблемы для китайских интересов в Центральной Азии, считает директор Стокгольмского института по безопасности и развития политики Никлас Шванстром.

Ранее генеральный секретарь организации Абдалла Эль-Бадри заявил, что решение ОПЕК сохранить квоты на добычу нефти не было направлено против США, России или какой-либо другой страны-производителя.

Как сообщалось, в ноябре 2014 года ОПЕК приняла решение сохранить квоты на добычу на уровне 30 млн б/с. Между тем, по данным Международного энергетического агентства, в декабре 2014 года страны картеля добывали 30,48 млн б/с, что на 80 тыс. б/с выше уровня ноября. Рост был обеспечен Ираком, который вышел на рекордный за 35 лет уровень добычи.

Участники рынка полагают, что ОПЕК ведет ценовую войну на рынке нефти, в том числе с целью добиться сокращения производства сланцевой нефти в США.