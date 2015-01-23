Уголь из зоны АТО можно вывозить только железнодорожным транспортом - ГФС

Государственная фискальная служба полностью остановила транспортировку автомобильным транспортом угля, произведенного в зоне проведения антитеррористической операции, вывозить его разрешается только железнодорожным транспортом, да и то не всем операторам, сообщил на пресс-конференции глава ГФС Игорь Билоус.

«У нас ведется серьезная проверка всех грузов, которые идут из зоны АТО. Создано межрегиональное управление, которое работает по всей линии фронта, это 150 человек. Акцент делается на проверки автотранспорта и в особенности проверки перевозки угля автотранспортом. Весь уголь, который перевозится автотранспортом, останавливают. Есть разрешение везти уголь только железнодорожным транспортом и лишь отдельным операторам», - подчеркнул Билоус.

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Присутствовавший на пресс-конференции заместитель главы ГФС Владимир Хоменко также сообщил, что вывоз товаров из зоны АТО находится под постоянным контролем. "В первую очередь это группа подакцизных товаров. В настоящее время изъят алкоголь и табачные изделия, которые производятся на оккупированных территориях, более 3,5 млн пачек сигарет. Для сравнения – в целом за весь 2014 год было изъято 11 млн, – сказал Хоменко. – Относительно угля – было изъято 35 железнодорожных вагонов общим весом 2,5 тыс. тонн на сумму 4 млн грн".

Ранее УНИАН сообщал, что в Минэнергоугля хотят вывезти около 2 млн тонн угля из зоны АТО.

Также сообщалось, что Украина закупает уголь из зоны АТО для теплоэлектростанций только у тех угольных предприятий, которые перерегистрировались на территории, подконтрольной украинским властям. Уголь из зоны АТО обходится Украине в 1 100 грн за тонну, тогда как российский уголь импортируется по цене 72-73 долл. за тонну, а последние поставки угля из ЮАР завозились по цене 99 долл. за тонну.

Украина в 2014 году из-за военных действий на Донбассе сократила добычу угля по сравнению с 2013 годом на 22% - до 65 млн тонн.