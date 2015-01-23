Украина с 24 января значительно увеличит импорт газа из Евросоюза

Европейская комиссия приветствует решение Словакии увеличить объем поставок газа в Украину за счет использования дополнительной пропускной способности газопровода "Вояны-Ужгород", говорится в заявлении Еврокомиссии, текстом которого располагает УНИАН.

«С 24 января Украина сможет нарастить объем импорта газа из Европейского Союза до примерно 40 млн кубометров в сутки с 31,5 млн кубометров. Я приветствую такое развитие, поскольку это важный шаг на пути безопасности газовых поставок, - цитирует пресс-служба ЕК первого вице-президента Комиссии по вопросам энергетики Мароша Шевчовича. – Увеличение поставок газа в Украину демонстрирует нашу солидарность с соседней страной. Энергобезопасность в центральной и юго-восточной Европе и Украине - это крайне важный вопрос для Еврокомиссии».

Читайте такжеЯценюк: Украина сократила закупки российского газа с 95% до 33%, России грозит потеря украинского рынкаКак сообщал УНИАН, 22 января оператор газотранспортной системы Словакии - компания Eustream начала процедуру Open Season, во время которой принимаются заявки на использование дополнительной пропускной способности газопровода "Вояны-Ужгород" в объеме 8,5 млн куб. м газа в сутки, тогда как сейчас среднесуточные поставки газа составляют около 31 млн кубометров, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, дополнительная пропускная способность поставки газа со Словакии появилась благодаря техническим мероприятиям, которые выполнила со своей стороны Украина.

Указанная дополнительная пропускная способность будет доступна с 1 марта 2015 года.