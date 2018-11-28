В США призывают европейские страны отказаться от "Северного потока-2"

Соединенные Штаты призывают страны Европы делать больше для поддержки Украины.

В Соединенных Штатах Америки призывают европейские страны задуматься над прекращением поддержки построения газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море после нападения российских военных на украинские суда в Керченском проливе.

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Об этом на брифинге в Вашингтоне сказала пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науэрт, говорится в сообщении на сайте Госдепа.

Она заявила, что правительство США в ближайшие дни и недели будет вести разговоры с европейскими союзниками в связи с нападением российских военных на украинские суда.

"Мы хотели бы увидеть, чтобы европейские союзники больше помогали Украине. Правительство Соединенных Штатов выбрало очень твердую позицию в своей поддержке Украины. Мы хотели бы увидеть, чтобы другие страны также больше делали. Это то, что закреплено в нашей Национальной стратегии безопасности - поощрять другие страны помогать друг другу во всем мире для того, чтобы Соединенные Штаты ... Я не хочу сказать - несли бремя, но, чтобы США не занимались этими вопросами в основном самостоятельно", - подчеркнула Науерт.

"Теперь вы можете спросить, что европейские правительства могут сделать. Многие правительства ввели санкции против России за ее действия в Крыму, в Украине. Не все из этих санкций, как мне сказали и объяснили наши эксперты, в полной мере были введены в действие. Поэтому это является одной из задач, которую мы можем добиваться от европейских стран, чтобы было сделано больше, когда мы говорим о принятии больших мер", - пояснила пресс-секретарь.

По словам Науэрт, вопрос построения "Северного потока-2" обсуждается, но ему уделяется недостаточно внимания.

"Северный поток-2" проходит через многие эти страны, но я считаю, что это вопрос, который европейские страны должны поставить себе: является ли "Северный поток-2" тем, что они хотят продолжать, потому что это помогает российскому правительству, и является ли это той поддержкой, которую они хотят предоставить российскому правительству, продолжая отстаивать "Северный поток-2" в это время", - сказала Науэрт.