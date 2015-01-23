Яценюк поручил уже сегодня вернуть свет Луганщине

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, глава правительства поручил сделать все возможное, чтобы энергоснабжение было возобновлено уже сегодня.

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В сообщении напоминается, что сегодня в результате артиллерийского обстрела террористами прекратил работу энергоблок теплоэлектростанции в городе Счастье Луганской области. Часть Луганской области полностью обесточена.

В то же время в Министерстве энергетики сообщили, что к концу дня энергоблок будет запущен, электроснабжение будет восстановлено.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы председателя Луганской ОГА Геннадия Москаля, по состоянию на 14.00 была обесточена вся контролируемая Украиной территория области.