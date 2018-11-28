«Нафтогаз» не пустил Счетную палату для проведения аудита

Премьер заявил, что если «Нафтогаз» так и не допустит Счетную палату к проверке, то правительство примет отдельное распоряжение об открытии информации.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» не предоставила Счетной палате Украины (СПУ) разрешение на проведение аудита госкомпании.

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Об этом в ходе заседания правительства сообщил глава ведомства Валерия Пацкан.

«Счетной палатой был начат аудит компании «Нафтогаз», где нас не допустили к проверке… Наша контрольная группа отработала с Секретариатом Кабинета министров, с Министерством экономики, где не было никаких препятствий, кроме самой компании «Нафтогаз Украины», - сказал Пацкан.

Он также сообщил, что после личного телефонного разговора с главой «Нафтогаза» Андреем Коболевым, он получил заверение, что будет проведена соответствующая юридическая работа.

«После того, как наши юристы отработали, нам было отказано в проведении проверки. Мы отреагировали, составили акт на начальника юридического департамента», - отметил Пацкан.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что любая госкомпания должна быть открытой и публичной.

«Я заинтересован в том, чтобы вы (Счетная палата) все проверили и открыли всю информацию. Поэтому правительство это поддерживает, и если будет необходимо отдельное распоряжение правительства об открытии информации для Счетной палаты, то мы это сделаем», - сказал Гройсман.

Он заявил, что, если «Нафтогаз» так и не допустит Счетную палату к проверке, этот вопрос будет вынесен на следующее заседание правительства.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2017 году «Нафтогаз» уплатил в госбюджет более 100 млрд грн налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 млрд грн.