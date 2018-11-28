В «Нафтогазе» объяснили, почему не пускают аудиторов Счетной палаты

В компании заявили, что Счетная палата не имеет полномочий для проведения аудита эффективности «Нафтогаза».

Согласно действующему в стране законодательству Счетная палата не имеет полномочий для проведения аудита эффективности Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», сообщила пресс-служба госкомпании.

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Согласно сообщению, органами государственного контроля, которые на постоянной основе проверяют финансово-хозяйственную деятельность «Нафтогаза» и которым предоставляются все необходимые для проверок документы, являются Государственная аудиторская служба Украины и Государственная фискальная служба Украины.

«В свою очередь, Счетная палата Украины не имеет законных оснований требовать проведения на объектах «Нафтогаза» аудита эффективности состояния планирования и своевременности поступления дивидендов в государственный бюджет. Требование о проведении такого аудита поступило от Счетной палаты в компанию в начале октября», - сказано в сообщении.

В пресс-службе компании ссылаются на Закон Украины «О Счетной палате», согласно которому, «Нафтогаз» не относится к перечню объектов, по отношению к которым Счетная палата может назначить аудит эффективности. Отмечается, что «Нафтогаз» не является центральным органом исполнительной власти, реализующим налоговую и таможенную политику, а также не несет ответственности за сбор поступлений в государственный бюджет.

«Учитывая ст. 19 Конституции Украины, согласно которой «никого нельзя принудить делать то, что не предусмотрено законодательством», а также то, что органы государственной власти обязаны действовать исключительно на основе, в рамках полномочий и методами, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, «Нафтогаз» считает требование Счетной палаты о проведении аудита не соответствующим законодательству», - сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, утром, 28 ноября, в ходе заседания правительства глава Счетной палаты Валерий Пацкан заявил, что «Нафтогаз» не пустил Счетную палату для проведения аудита компании.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман подчеркнул, что любая госкомпания должна быть открытой и публичной, а также заявил, что если «Нафтогаз» так и не допустит Счетную палату к проверке, то правительство примет отдельное распоряжение об открытии информации.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

В 2017 году «Нафтогаз» уплатил в госбюджет более 100 млрд грн налогов и дивидендов. В прошлом году госхолдинг увеличил чистую прибыль на 48% - до 39,3 млрд грн.