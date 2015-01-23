ТЭС на Луганщине возобновила работу

Как сказано в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, ТЭС возобновила мощности производства электроэнергии, вместо поврежденного в результате сегодняшнего обстрела запущен в работу другой энергоблок.

По данным пресс-службы, сейчас происходит поэтапная подача тока в населенные пункты. В течение часа контролируемая Украиной область будет со светом.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 января, около полудня боевики со стороны Веселой Горы обстреляли из артиллерии территорию теплоэлектростанции в г. Счастье. В результате прямого попадания снаряда в трансформатор был остановлен один энергоблок из двух, что работают.

По состоянию на 14.00 из-за остановки энергоблока на ТЭС вся территория Луганской области, контролируемая Украиной, была обесточена.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк дал поручение заместителю министра энергетики и угольной промышленности Украины Александру Светелику сделать все возможное, чтобы энергоснабжение было восстановлено уже сегодня.