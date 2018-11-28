Также лучшим признан проект Новгородского по автономному освещению улиц

Проект по переводу Новгородского на автономное отопление признан лучшим в Донецкой области.

Соответствующее распоряжение об итогах конкурса подписал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць, сообщает прес-служба Авдеевского коксохимического завода, передает РБК.

Отмечается, что Новгородский поселковый совет признан победителем в двух номинациях: "Повышение экономической самодостаточности громады" за реализацию проекта по переводу поселка на автономное отопление, а также в номинации "Улучшение качества предоставления услуг населению" - за проект по автономному освещению улиц.

Как сообщается, в 2017 году руководство завода "Инкор и Ко" группы "Метинвест" и местные власти приняли решение обеспечить энергонезависимость Новгородского. В частности, работники предприятия занялись установкой котлов индивидуального отопления в 182 квартирах жителей Новгородского, власти поселка и города обязались обеспечить теплом социальные объекты. На данный момент проект находится на стадии завершения.

В частности, за средства завода построена котельная в местной школе, также предприятие помогает перевести и другие социальные объекты на индивидуальное отопление. На данный момент продолжается реконструкция системы отопления в библиотеке, борцовском клубе, музыкальной школе и поликлинике. Кроме того, благодаря работе руководства поселкового совета и военно-гражданских администраций Торецка и Донецкой области "Инкор и Ко" выделены средства из областного бюджета на установку индивидуального отопления в больнице Новгородского, подрядчики уже приступили к выполнению работ.

Сообщается, что за два года инвестиции "Метинвеста" в проект составили 7,5 млн гривен.