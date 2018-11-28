Саудовская Аравия не хочет сокращать добычу нефти в одиночку

Министр энергетики Саудовской Аравии отметил, что ОПЕК+ сделает все необходимое для стабильности на сырьевом рынке, но усилия должны быть коллективными.

Саудовская Аравия не будет в одиночку сокращать добычу нефти для стабилизации рынка.

Читайте такжеТрамп поблагодарил Саудовскую Аравию за обвал цен на нефть

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на заявление министра энергетики страны Халида аль-Фалиха.

"ОПЕК+ сделает все необходимое для стабильности на сырьевом рынке, но усилия должны быть коллективными. "Мы будем делать все, что необходимо, но только если мы будем действовать вместе как группа из 25 членов", - говорится в сообщении.

Он отметил, что все страны группы ОПЕК+ стремятся к возвращению стабильности на нефтяной рынок, и выразил уверенность, что решение для этого будет найдено. В то же время, как уточняет агентство, аль-Фалих не ответил на вопрос, может ли сокращение добычи в итоге оказаться существеннее ранее озвученной цифры 1,4 миллиона баррелей в день.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 5 декабря в Вене. 6 декабря там же пройдет собрание министров стран-членов ОПЕК, а 7 декабря - министров всех 25 стран-участниц соглашения ОПЕК+.

Как сообщал УНИАН, ранее Саудовская Аравия установила исторический рекорд по добыче нефти - в отдельные дни поставки на рынок превышали 11 миллионов баррелей в сутки за счет внутренних и внешних запасов.

Предыдущий рекорд добычи был установлен в ноябре 2016 года на уровне 10,72 миллиона баррелей в сутки. В январе 2017 года добыча падала до 9,8 миллиона баррелей.