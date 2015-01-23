Цены на нефть сохранятся на уровне $50-60 за баррель в течение 2-3 лет - BP

Об этом сообщил журналистам глава компании Боб Дадли в кулуарах всемирного экономического форума в Давосе, передает ТАСС.

"Я наблюдаю уже четвертое за время моей работы в отрасли серьезное падение цен на нефть. Мы знаем что делать. Я думаю, что мы должны планировать исходя из цен на нефть в районе $50-60 за баррель в течение 2-3 лет. "Роснефть" подготовила план действий на 2015 год, я считаю, что этот план очень ответственный", - сказал Дадли.

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BP остается приверженным своим инвестициям в Россию, несмотря на санкции, и пока не планирует снижать свою долю в "Роснефти", сообщил Дадли.

"Мы остаемся абсолютно твердо привержены нашим инвестициям в Россию и сотрудничеству с "Роснефтью". Мы должны быть осторожными, мы всегда работаем в соответствии с режимом санкций, но это нисколько не мешает нашей работе с "Роснефтью" на ряде проектов и моей роли в совете директоров в "Роснефти", - сказал Дадли.

Ранее УНИАН сообщал, что Fitch снизило прогноз по ценам на нефть до $50-55.