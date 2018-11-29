Военное положение не повлияет на добычу газа и работу ГТС - глава "Нафтогаза"

При этом Коболев выразил надежду, что контрагенты компании не будут злоупотреблять пунктом контракта о форс-мажоре.

Введение в 10 областях Украины военного положения не окажет негативного влияния на добычу газа и работу газотранспортной системы.

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Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Я не вижу никакой проблемы из-за военного положения как для работы газотранспортной системы и нефтетранспортной системы, так и для добычи газа. Есть некоторые юридические аспекты и мы надеемся, что наши контрагенты не будут злоупотреблять таким элементом контракта как форс-мажор, который может применяться в условиях военного положения. Но во всех других случаях я прямого валяния не вижу", - сказал Коболев.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Законом определено, что военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории.