"Нафтогаз" опубликовал оригиналы решений Стокгольмского арбитража

При этом некоторые части решений остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" впервые опубликовала оригиналы решений Стокгольмского арбитража по контрактам с "Газпромом", сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

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"Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы о раскрытии деталей процесса в Стокгольме, НАК "Нафтогаз Украины" впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа", – говорится в сообщении.

При этом некоторые части решений Стокгольмского арбитража остаются закрытыми из-за требований конфиденциальности по контрактам между "Нафтогазом" и "Газпромом" от 2009 года.

Как сообщал УНИАН, Украина в лице "Нафтогаза" судилась с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: на транзит российского газа в ЕС и покупку Украиной российского газа.

22 декабря 2017 года "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по поставкам Украине российского газа, которым суд удовлетворил основные требования украинской стороны. В частности, суд снизил цену газа, который покупался у "Газпрома" во втором квартале 2014 года, на 27,4% - до 352 доллара за тысячу кубометров; отклонил требования российской стороны согласно принципу "бери или плати" на сумму 56 миллиардов долларов. Поскольку не все требования были удовлетворены, по итогу первого решения "Нафтогаз" оставался должен "Газпрому" около 2 миллиардов долларов.

Второе решение касается транзитного контракта, который был заключен в 2009 году. Согласно этому контракту, "Газпром" должен был транспортировать через Украину 110 миллиардов кубометров в год. Поскольку это условие не выполнялось, "Нафтогаз" потребовал в суде взыскать с российской компании 16 миллиардов долларов.

28 февраля "Нафтогаз" получил окончательное решение Стокгольмского арбитража по иску украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпром", согласно которому арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов.

По итогу рассмотрения двух дел российский "Газпром" остался должен украинской компании 2,56 миллиарда долларов. При этом "Газпрому" ежедневно начисляются проценты в размере 500 тысяч долларов, пока он не выполнит решение Стокгольмского арбитража о выплате этих средств Украине.