Гройсман обсудил в Германии судьбу украинской ГТС

Премьер-министр отметил, что Украина заинтересована в совместном управлении ГТС с международными партнерами.

Украина заинтересована в совместном управлении украинской газотранспортной системой с международными партнерами.

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Об этом во время рабочего визита в Германию журналистам заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Мы, как всегда, заинтересованы в совместном управлении украинской газотранспортной системой с нашими международными партнерами. И я считаю, что тут есть предмет для взаимодействия", - сказал он.

По словам премьера, во время визита он обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель строительство "Северного потока-2".

"Мы действительно обсуждали вопрос по "Северному потоку", и вы слышали, что госпожа федеральный канцлер во вступительном слове на бизнес-форуме говорила об этом проекте, но также отмечала, что Украина должна оставаться транзитером газа. Но я пошел бы дальше. Мы будем не только транзитером. Я считаю, что в ближайшие годы мы будем иметь увеличение добычи собственного газа, это для нас тоже является очень важным", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в начале октября этого года глава правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что Верховная Рада в первой половине 2019 года рассмотрит вопрос о создании консорциума с потенциальными международными партнерами по управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины.

В феврале 2018 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении ГТС Украины.

Справка УНИАН. В начале ноября 2016 года Кабмин принял решение о создании новой компании - оператора ГТС - акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". В то же время, менеджмент национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" создал в структуре действующей госкомпании "Укртрансгаз" новый филиал - "Оператор ГТС Украины".

Отделение ГТС в новое юрлицо и привлечение европейского партнера к ее управлению необходимо для того, чтобы европейские компании смогли в будущем покупать газ на восточной границе Украины, а затем транзитом передавать его на европейский рынок, таким образом сохранив объемы транзита после завершения действующего контракта с российским "Газпромом".