Гройсман - немцам: украинская ГТС значительно надежнее «Северного потока-2»

По словам премьера, строительство газопровода «Северный поток-2» является частью гибридного оружия РФ.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время рабочего визита в Германию заявил, что транзит российского газа по территории Украины остается единственным альтернативным вариантом обеспечения энергетической независимости европейских стран, а строительство газопровода «Северный поток-2» является частью гибридного оружия РФ.

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Соответствующее заявление он сделал во время встречи с федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, передает пресс-служба Кабмина.

«Украинская транзитная инфраструктура значительно надежнее и дешевле, чем российские обходные газопроводы», - цитирует Гройсмана пресс-служба Кабмина.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.