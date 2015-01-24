Кабмин докапитализирует «Нафтогаз» на 31,5 млрд гривень за счет выпуска долговых бумаг

13:01, 24 января 2015
Энергетика
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Ценные бумаги выпускаются со сроком обращения до 10 лет и ставкой до 14,5% годовых

Фото УНИАН

Кабинет министров принял решение увеличить уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» на 31,5 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа для расчетов за импортный газ. 

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от 23 января.

Согласно документу, ценные бумаги выпускаются со сроком обращения до 10 лет и ставкой до 14,5% годовых.

«Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" обеспечить использование полученных облигаций внутреннего государственного займа в хозяйственной деятельности в соответствии с уставом компании, в том числе использовать средства, полученные от реализации облигаций, для расчетов за импортированный природный газ», - говорится в документе.

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Как сообщал УНИАН, в августе 2014 года Кабмин докапитализировал «Нафтогаз» на 63,272 млрд грн за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Большая часть вырученных средств пошла на покупку и резервирование на счетах «Нафтогаза» 3,1 млрд долларов для погашения долгов перед «Газпромом».

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