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В прибрежной зоне Германии завершили укладку труб "Северного потока-2"

19:51, 29 ноября 2018
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Газпрома».

«Строительство газопровода идет в соответствии с графиком. К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 км труб. В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, ведутся работы в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".

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Теги: #Газпром#Северный поток-2