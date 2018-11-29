В прибрежной зоне Германии завершили укладку труб "Северного потока-2"

В "Газпроме" уверяют, что строительство газопровода идет в соответствии с графиком.

В российской компании «Газпром» заявили о завершении укладки труб газопровода «Северный поток-2» в прибрежной зоне Германии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Газпрома».

«Строительство газопровода идет в соответствии с графиком. К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 км труб. В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, ведутся работы в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ США призывают европейские страны отказаться от "Северного потока-2"

Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".