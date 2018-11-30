На финпоказатели ДТЭК Энерго повлияло отсутствие убытков от потери предприятий в зоне АТО

Изменение курса национальной валюты стало негативным фактором. Компания получила убыток от курсовых разниц в размере 0,6 млрд грн за 9 месяцев 2018 года.

ДТЭК Энерго в январе-сентябре 2018 года получил чистую прибыль – 3,4 млрд грн. Напомним, что прибыль компании за 6 месяцев 2018 года составила 5,4 млрд грн.

На показатели компании продолжает влиять отсутствие 3,9 млрд грн убытков от потери активов, которые находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Компания в консолидированной отчетности за январь-сентябрь 2017 года общий убыток по НКТ оценила в 3,9 млрд грн.

Изменение курса национальной валюты стало негативным фактором. Компания получила убыток от курсовых разниц в размере 0,6 млрд грн за 9 месяцев 2018 года.

Как сообщалось, предприятия компании являются крупнейшими налогоплательщиками в центральный и местные бюджеты. По данным Государственной фискальной службы Украины, по итогам первого полугодия 2018 года в топ-100 крупнейших налогоплательщиков страны вошли ДТЭК Павлоградуголь, ДТЭК Добропольеуголь, ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго и Киевэнерго.