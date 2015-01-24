Украина будет продолжать покупать уголь за рубежом

Об этом сообщил сегодня в Житомире заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Александр Светелик.

"Нас ругают за импорт, который мы оформили с Российской Федерацией. А нет у нас выхода - работают обе ( энергетические) системы (российская и украинская-УНИАН) вместе. Если бы мы адаптировались к Европе, тогда можно было бы быть отрезанными в энергетическом плане от России ", - сказал чиновник.

По его словам, сейчас из-за событий на востоке Украины энергетическая система нашего государства продолжает нести большие потери.

"У нас огромные потери угольных возможностей, будем закупать импорт. Закупаем открыто, где только можно - предложения рассматриваются все. Уголь покупаем (за рубежом-УНИАН), и это мы будем обязательно делать", - отметил заместитель министра.

Он также подчеркнул, что ситуация с энергообеспечением на востоке Украины сейчас остается крайне тяжелой.

Читайте такжеУкраина в 2014 году импортировала угля на $1,8 млрд«У нас очень тяжелая сейчас ситуация с энергообеспечением-УНИАН) на востоке Украины. Ситуацию невозможно предусмотреть. Мы потеряли пути вывоза угля с территории Донетчины, основной поставщик угля у нас - Донбасс, и сегодня мы его практически потеряли», - сказал он.

Одновременно Светелик отметил, что принятые правительством в декабре прошлого года мероприятия по сбережению электроэнергии позволили сохранить действенность энергетической системы Украины.