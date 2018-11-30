"Укрнафта" с начала года уплатила в бюджет 6,5 миллиарда гривень ренты

Всего в этом году "Укрнафта" планирует уплатить около 7,2 миллиарда гривень ренты, при этом в местные бюджеты будет перечислено 360 миллионов гривень.

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" за январь-октябрь этого года уплатила 6,5 миллиарда гривень ренты за добычу нефти и газа, из этой суммы 324,1 миллиона гривень были направлены в местные бюджеты.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С начала этого года рентная плата компании в бюджеты всех уровней составила 6,5 млрд грн, из которых 324,1 миллиона гривень поступили в местные бюджеты", - сообщили в компании.

В частности, за октябрь 2018 года компания уплатила в государственный и местные бюджеты всех уровней 779,3 миллиона гривень рентной платы

Согласно сообщению, самые значительные поступления в сентябре получили общины и областные бюджеты Сумской (16,2 миллиона гривень), Ивано-Франковской (8,8 миллиона гривень), Полтавской (6,7 миллиона гривень) областей.

"Рента компании за 10 месяцев превысила соответствующий прогнозируемый показатель на 2018 год. Поэтому, "Укрнафта" пересмотрела прогноз и по последним оценкам уплатит около 7,2 миллиарда гривень ренты в 2018 году, из которых в бюджеты областей, районов и общин в целом поступит около 360 миллионов гривень доходов", - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в Украине был внесен ряд изменений в Налоговый кодекс. Одним из них стало обязательное отчисление в местные бюджеты 5% ренты, которую платят нефтегазовые компании (95% и в дальнейшем будет поступать в госбюджет). Механизм распределения ренты дает возможность общинам получить часть доходов от добычи нефти и газа.

Справка УНИАН. "Укрнафта" - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (г. Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.