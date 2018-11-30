В Украине снова перенесли запуск суточной балансировки рынка газа

Ранее «Укртрансгаз» обратился в НКРЭКУ с предложением отсрочить переход на суточные балансировки до окончания отопительного сезона.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), перенесла запуск суточной балансировки на рынке газа Украины с 1 декабря на 1 марта 2018 года.

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Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 30 ноября.

Ранее пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины «Укртрансгаза» сообщала, что по состоянию на 22 ноября только 103 из 229 заказчиков услуг транспортировки смогли подать номинации вовремя и соответствующим образом. Остальные трейдеры передали оператору ГТС номинации с нарушениями.

Кроме того, по результатам тестирования информационной платформы, которое началось 19 октября, "Укртрансгаз" констатирует недопустимо низкую активность участников рынка в этом процессе.

В частности, лишь 17% заказчиков услуг транспортировки газа на регулярной основе выполняли действия в системе суточной балансировки с начала тестового периода; треть операторов газораспределительных сетей (16 из 44) вообще проигнорировали необходимость предварительного тестирования платформы и не предоставили никаких данных о своих потребителях газа; 42% зарегистрированных пользователей в информационной платформе ни разу не зашли в систему в течение последнего месяца.

Также указывалось, что большинство облгазов основной причиной своего бездействия называют критические кадровые проблемы: нехватка специалистов с необходимыми квалификационными навыками, высокая текучесть персонала и т.д.

В связи с этим «Укртрансгаз» обратился в НКРЭКУ с предложением отсрочить переход на суточные балансировки до окончания отопительного сезона.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября «Нафтогаз Украины» обвинил облгазы, большинство из которых принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, в саботаже внедрения суточной балансировки на рынке газа Украины, что ставит под угрозу прохождение отопительного сезона.

В конце сентября НКРЭКУ перенесла запуск суточной балансировки на рынке газа Украины с 1 октября на 1 декабря 2018 года.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

Посуточное балансирование рынка газа – это точное покрытие спроса на газ его реальным предложением в течение одних суток. Балансировка предусматривает подачу заявок от поставщиков газа (импортеры и добывающие компании) с указанием заявленного объема поставки голубого топлива в ГТС на следующие сутки, а также получение заявок от потребителей с указанием заявленного спроса. «Укртрансгаз» с помощью балансирующего рынка будет выравнивать объем спроса и предложения.