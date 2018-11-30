«Нафтогаз» продлил на год полномочия и. о. главы «Укртрансгаза»

Полномочия временно исполняющего обязанности президента «Укртрансгаза» продлены до 30 декабря 2019 года.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» продлила до 30 декабря 2019 года полномочия временно исполняющего обязанности президента госкомпании «Укртрансгаз», являющейся оператором газотранспортной системы Украины, вице-президента компании Андрея Хоменко.

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Согласно сообщению «Укртрансгаза» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение было принято 27 ноября.

Как сообщал УНИАН, Хоменко был назначен временно исполняющим обязанности президента компании вместо Мирослава Химко в апреле 2018 года. Срок его полномочий - до 1 декабря 2018 года.

Химко исполнял обязанности главы «Уктрансгаза» после увольнения президента «Укртрансгаза» Игоря Прокопива, который занимал должность главы компании с августа 2014 года. Этой отставке предшествовало заявление Коболева о подозрительных сделках в «Укртрансгазе» за 2016 год на сумму 1,5 млрд грн.

Справка УНИАН. «Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС. 100% акций «Укртрансгаза» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».