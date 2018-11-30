У ДТЭК нет долгов по налоговым рассрочкам

По информации ДТЭК причиной получения налоговых рассрочек была тяжелая ситуация в стране.

Компания ДТЭК погасила все обязательства по налоговым рассрочкам. Так прокомментировали в компании публикацию на Экономической правде «Решительная деолигархизация: как Налоговая спасала миллиардеров».

«В период 2015-2016 гг. ДТЭК (включая «Нефтегаздобычу») было предоставлено налоговых рассрочек на сумму 5,7 млрд грн под процент, который рассчитан как 120% учетной ставки НБУ. Сумма оплаченных процентов за пользование рассрочками составила около 1 млрд грн. ДТЭК не имеет задолженности по налоговым рассрочкам, все налоговые рассрочки, включая огромные проценты за пользование, оплачены в бюджет», - отмечают в компании.

По информации ДТЭК причиной получения налоговых рассрочек была тяжелая ситуация в стране.

«Была жестокая необходимость. Война, затронувшая часть активов, общий экономический кризис, административно заниженная цена на энергетический уголь, наглухо закрытые для компании рынки капитала. По итогам 2015 года убыток группы составил 42 млрд грн (это к вопросу о «сверхприбылях»). Но ДТЭК, невзирая ни на какие сложности, продолжал добывать уголь и обеспечивать электроэнергией страну», - подчеркивают в компании.

Компания акцентирует, что является крупнейшим налогоплательщиком в центральный и местный бюджеты.

«В 2017 году предприятиями ДТЭК заплачено суммарно налогов 22, 517 млрд грн в бюджеты разного уровня. В 2018 будет еще больше – за 9 месяцев уже 19,6 млрд», - сообщают в ДТЭК.

По данным Государственной фискальной службы Украины, по итогам первого полугодия 2018 года в топ-100 крупных налогоплательщиков страны вошли ДТЭК Павлоградуголь, ДТЭК Добропольеуголь, ДТЭК Днепроэнерго, ДТЭК Востокэнерго, ДТЭК Западэнерго и Киевэнерго.