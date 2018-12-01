Климкин: "Северный поток-2" является "тотальной газовой удавкой" для Европы

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Украина должна прилагать усилия для получения энергетической независимости.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что проект по строительству газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море является «тотальной газовой удавкой» для Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Польша Яцеком Чапутовичем сегодня в Киеве.

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"Мы имеем общую позицию в отношении российских манипуляций, которые, к сожалению, поддерживаются некоторыми европейскими политиками, по сооружению "Северного потока-2". Всем прекрасно понятно, что это тотальная газовая удавка для Европы, и все прекрасно помнят, что российский газ - это всегда нервно-паралитический газ, как в случае "новичком", - подчеркнул Климкин.

Он считает, что Украина должна прилагать усилия для получения энергетической независимости.

"Есть прийти к нашей энергетической независимости, увеличивать собственную добычу, а в случае необходимости получать газ через цивилизованные и дружественные страны, в том числе такие как Польша", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, проектом "Северный поток-2" предусмотрены строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины строится рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Луга и немецкий Грайфсвальд.

29 ноября в «Газпроме» заявили о завершении прокладки труб газопровода «Северный поток-2» в прибрежной зоне Германии.

Украина выступает против строительства "Северного потока-2".