Гройсман назвал "Северный поток–2" формой замаскированной войны против Европы

Партнерам на Западе Украина предложила вместе управлять действующей газотранспортной системой.

Российский проект газопровода «Северный поток-2» - это форма скрытой войны против Европы и европейских потребителей.

Читайте такжеКлимкин: "Северный поток-2" является "тотальной газовой удавкой" для Европы

Об этом в интервью изданию «Die Welt» сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует департамент Кабинета министров Украины.

«Северный поток-2» - это форма замаскированной войны против Европы. Мы знаем, как это - быть зависимым от России в энергетически политическом плане. По собственному опыту мы знаем, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект как геополитическое оружие России», - сказал Гройсман.

Он отметил, что сохранение Украиной статуса приоритетного транзитера газа имеет большое безопасно-политическое значение для всей Европы.

«Мы предложили партнерам на Западе вместе управлять нашей газотранспортной системой. Производительность ее составляет 140 млрд кубических метров. Наши газохранилища позволяют хранить запасы до 1000 дней. Это большой потенциал», - добавил глава украинского правительства.