цей матеріал доступний українською

ОПЕК покинет одна из стран

09:07, 03 декабря 2018
Энергетика
997 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеСаудовская Аравия изучает вероятность распада ОПЕК

Об этом в понедельник сообщил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби, передает Рейтер.

Решение о выходе из ОПЕК было принято после того, как Катар пересмотрел пути усиления своей роли на международной арене и улучшения планирования долгосрочной стратегии, сказал Аль-Кааби на пресс-конференции.

Справка. ОПЕК — международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

Страны-члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ОПЕК#Катар#добыча нефти