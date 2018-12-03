Аналитики назвали тепловую генерацию в Украине самой неэффективной и дорогой в мире

Средний тариф для украинских ТЭС за мегаватт-час (МВт-ч) составляет 70 долларов.

Тепловая генерация в Украине самая неэффективная и дорогая в мире, говорится в отчете "Powering down coal" независимого финансового аналитического центра Carbon Tracker.

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Согласно отчету, средний тариф для украинских ТЭС за мегаватт-час (МВт-ч) составляет 70 долларов, тогда как у ближайших конкурентов Украины в рейтинге самой дорогой тепловой генерации: Европейского Союза, Южной Кореи и Японии тариф составляет от 50 до 60 долларов за МВт-ч. Наименьший тариф для ТЭС – в Индонезии - 40 за МВт-ч.

"После украинской приватизации, где будто бы привлекали частные инвестиции, после нескольких лет управления угольными электростанциями эффективными менеджерами частных компаний, после многомиллиардных инвестиционных надбавок на реконструкцию и модернизацию станций (решение КМУ 648-р), которые включались в тарифы, мы имеем наиболее неэффективные в мире угольные электростанции с самыми высокими в мире тарифами. И, при этом, самого богатого олигарха, который этими станциями владеет", - прокомментировал результаты данного исследования на своей странице в Facebook эксперт в сфере энергетики Андрей Герус.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2016 года была утверждена формула "Роттердам+". Согласно ей, предельная стоимость энергетического угля в тарифе на электроэнергию, которую производят ТЭС, формируется на основе биржевых цен на уголь в Европе (в портах Роттердам, Амстердам, Антверпен). В Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, заявляли, что такая методика расчета должна была устранить ручное регулирование цен, обеспечить независимость от поставок из зоны АТО и избавить Украину от проблем с накоплением достаточного количества угля для прохождения отопительного сезона.

В августе 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство, в рамках которого подозреваются глава и члены бывшего состава НКРЭКУ, которые, действуя в интересах генерирующих компаний-операторов теплоэлектростанций, при формировании оптовой рыночной цены необоснованно включили в нее формулу, которая завышает стоимость энергетического угля в тарифах на электроэнергию (формула "Роттердам+"). Согласно позиции НАБУ, такие действия НКРЭКУ привели к тому, что генерирующие компании-операторы ТЭС получили сверхприбыли, а потребители электроэнергии понесли безосновательные расходы.