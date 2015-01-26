На рынке нефти очередной обвал вслед за падением евро

На мировых торгах в понедельник, 26 января, цены на нефть снижаются вслед за евро после объявления итогов парламентских выборов в Греции, прошедших в воскресенье, передает Reuters.

Так, фьючерсы на Brent уже подешевели на $0,41 до $48,38 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,52 до $45,07. В течение четырех ближайших недель цена на Brent может вернуться к отмеченному 13 января уровню $45,19, по расчетам аналитиков.

Читайте такжеИран прогнозирует падение цен на нефть до $25 за баррельПо предварительным результатам выборов в Греции, победила партия Syriza, что может привести к конфликту страны с международными кредиторами. На этом фоне курс евро к доллару снизился до 11-летнего минимума.

Разница в ценах двух эталонов превысила $3 за баррель после сообщения о значительном повышении запасов нефти в США.

Новый король Саудовской Аравии Салман оставил на посту министра нефтяной промышленности Али аль-Наими, рассчитывая успокоить рынки после смерти короля Абдуллы.

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