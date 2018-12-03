Запасы газа в украинских хранилищах сократились до 16 миллиардов кубов

По состоянию на 1 декабря украинские газовые хранилища заполнены на 51%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (7 ноября) сократились на 6,6%, или на 1,1 миллиарда кубометров, - до 16 миллиардов кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - госкомпании "Укртрансгаз".

По состоянию 1 декабря запасы газа в ПХГ составляют 16,052 миллиарда кубометров, что на 0,1% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (16,072 миллиарда кубометров).

В частности, по данным компании, 1 декабря из хранилищ было отобрано 78,96 миллиона кубометров газа.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря украинские газовые хранилища заполнены на 51%.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Украина прекратила закачку газа в подземные хранилища и начала его отбор для нужд отопительного сезона.

Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину из стран ЕС.

100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".