"Нафтогаз" намерен в 2,5 раза завысить цену на газ для населения - СМИ

Рассчитанная "Нафтогазом" экономическая себестоимость добычи газа в Украине на уровне 5430 грн (320 долларов) за тысячу кубометров при курсе 17 грн/долл. является явно завышенной.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Людмила Симонова.

Проведя расчеты, автор выяснила, что средневзвешенная цена газа, учитывая импорт по рыночным ценам объема, которого не хватает для внутреннего потребления, составляет 2222 грн/тыс. куб. м, или 130,7 долл.

Симонова в своей статье приводит произведенные расчеты стоимости газа:

"И если мы говорим, что в Украине для населения есть газ собственной добычи и исходим из себестоимости этого газа, то необходимо учесть, что газа, добываемого "Укргаздобычей", всего 13,5 млрд кубометров. Остальной газ продается по рыночным ценам и неважно, откуда он — из Украины или России.

Таким образом, к 13,5 млрд кубометров нужно докупить еще 7 млрд (тепло для населения), 0,7 млрд (бюджетных учреждений) и 15,1-13,5=1,6 млрд кубометров для населения (частных домохозяйств). Итого дополнительно нужно приобрести 9,3 млрд кубометров.

Сказать, какой должна быть себестоимость газа на сегодняшний день, весьма сложно из-за ошибок, необоснованности и некорректности в приведенном расчете. Но попробуем пересчитать эти цифры и хотя бы немного приблизить их к декларируемой экономической себестоимости.

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При этом не будем учитывать амортизацию прав пользования недрами, так как НАК за это не платит и не должна платить. Цену капитала посчитаем по корректной формуле: от стоимости активов в размере 74,2 млрд грн, а ставку цены капитала возьмем как для общественного сектора в размере 3%. Тогда цена капитала в себестоимости составит 165 грн/тыс. куб. м, или 2,22 млрд грн, что даже в два раза больше, чем средства, необходимые НАКу на новые вложения. Думаю, что эту цифру вполне можно было бы уменьшить вдвое, особенно если правильно определить справедливую стоимость активов.

Налог на прибыль в этой ситуации составит 36,2 грн. Добавляем к нему 552,2 грн (прямые затраты плюс сомнительная амортизация основных средств, рассмотренные выше) и цену капитала в себестоимости в размере 165 грн и получаем 753,4 грн/тыс. куб. м. Учитывая, что плата за недра составляет 20% от цены, решаем нехитрую алгебраическую задачку и получаем 941,75 грн/тыс. куб. м, где плата за недра — 188,35 грн.

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Кстати, население первой категории уже платит немного больше полученной нами цены, а именно — 1075 грн/тыс. куб. м, а второй категории — почти в два раза больше! Странно при этом, что "Укргаздобыча" продает газораспределяющим компаниям газ по фиксированному тарифу — 450 грн/тыс. куб. м. Если бы газораспределяющие компании оставались государственными, то разница в цене все равно попадала бы НАКу. Но в ситуации, когда газораспределяющие компании на 50, а то и на все 100% частные, хотелось бы задать вопрос: на каком основании эти компании получают 50% от разницы между 1075 и 450 грн, т.е. 625 х 50% = 312,5 грн на каждой тысяче кубометров? Надеюсь, несложно умножить на объем газа, чтобы понять, что 4,2 млрд грн улетают в частные руки без всякого на то основания? И это при продаже газа для населения первой категории, про остальные вообще промолчу.

Если предположить, что дополнительные 9,3 млрд кубометров будут закупаться по рыночной цене, которая в январе—марте составит 4080 за тысячу кубометров, можно посчитать средневзвешенную цену газа: (941,75х13,5+4080х9,3) / (13,5+9,3) = 2222 грн/тыс. куб. м, или 130,7 долл. Обращаю внимание на то, что это средняя цена, которая не учитывает категории плательщиков. Если знать процент по каждой категории, можно было бы более точно рассчитать эту величину, и, вероятно, окажется, что можно не повышать цену для первой категории, она и так на сегодня достаточно велика".

Известно, что в Украине три основные категории газопотребителей, то есть плательщиков за газ. Для первой категории, при использовании до 2 тыс. кубометров газа в год, его цена составляет 1089 грн/тыс. куб. м, или 64 долл.; вторая категория при использовании до 6 тыс. кубометров платит 1788 грн/тыс. куб. м, или 105,2 долл.; третья категория потребляет свыше 6 тыс. кубометров в год.