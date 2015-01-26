Украина с 25 января на треть увеличила импорт газа из ЕС

Украина с 25 января увеличила импорт природного газа из Евросоюза на 30% - до 42,7 млн куб. м в сутки, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

«Хорошая новость в этот печальный день пришла по смс из ЦДУ (Центральное диспетчерское управление – УНИАН): Дата: 25.01.2015. Поступления для Украины: ... в т. ч. из стран ЕС: 42,7 (млн куб. м – УНИАН)», - написал 25 января Коболев на своей странице в соцсети Facebook.

Таким образом, суточные поставки газа из ЕС превышают импорт из РФ примерно на 10%.

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Как сообщал УНИАН, в 2014 году импорт газа из Российской Федерации сократился по сравнению с 2013 годом на 44% - до 14,5 млрд кубометров, из ЕС – вырос вдвое, до 5,1 млрд кубометров.