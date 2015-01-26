Кабмин еще на месяц продлил чрезвычайные меры в энергетике

Кабинет министров Украины еще на месяц продлил действие чрезвычайных мер на рынке электроэнергии для обеспечения надежной и бесперебойной работы объединенной энергосистемы Украины.

Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 14 января, которое опубликовано в газете «Урядовый курьер» от 24 января 2015 года.

Данный режим дает возможность Национальной комиссии по регулированию в энергетике и сфере коммунальных услуг оперативно влиять на рынок в условиях острого дефицита энергоресурсов в отопительный сезон. В частности, НКРЭКУ может устанавливать дополнительные платежи энергокомпаниям, корректировать тарифы на электроэнергию, а также инвестиционные программы компаний. Кроме того, Нацкомиссия может изменять алгоритм распределения средств на оптовом рынке электроэнергии.

Критериями ЧП являются: снижение резерва энергогенерирующих мощностей объединенной энергосистемы ниже допустимого уровня в течение трех дней, критически низкий уровень обеспечения ТЭС топливом, а также наличие более чем трехмесячной задолженности перед производителями за потребленную электроэнергию.

Временные чрезвычайные меры включают: ограничение цен на рынке электроэнергии, установление особых условий купли-продажи электроэнергии, установление обязательных требований к производству, поставке и купле-продаже электроэнергии, а также установление условий экспорта или импорта электроэнергии.

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Вводимые меры являются временными и срок их действия не превышает один месяц. В то же время, Кабмин может продлить этот период, но не более чем еще на один месяц. В период действия чрезвычайных мер все субъекты рынка электроэнергии независимо от формы собственности обязаны действовать по стандартам операционной безопасности функционирования объединенной энергосистемы с учетом оперативных команд госпредприятия «Укрэнерго».