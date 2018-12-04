Россия в очередной раз не смогла запустить электростанции в оккупированном Крыму

"Ростех" в третий раз просит отложить введение энергоблоков.

"Ростех" не смог в ранее определенный срок сдать электростанции в аннексированном Крыму, на строительство которых уже потрачен 71 миллиард рублей (1,07 миллиарда долларов), и в третий раз предложил перенести их запуск.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на заместителя министра энергетики РФ Андрея Черезова.

"Ростех" попросил Минэнерго перенести сроки запуска двух электростанций в оккупированном Крыму - "Таврической" и "Балаклавской" ТЭС в Симферополе и Севастополе соответственно.

Первые блоки обеих станций запустили с опозданием на месяц, и они работают в режиме пусконаладки.

По последним данным, два энергоблока этих крымских электростанций можно будет запустить не раньше марта 2019 года, тогда как они должны были работать с марта 2018 года.

"Ростех" уже в третий раз просит отложить введение энергоблоков. Первый раз запуск сорвался из-за "проблемы с генерирующим оборудованием".

Структура "Ростеха" купила немецкие газовые турбины Siemens (российских турбин такой большой мощности не существует), надеясь, что санкции против Крыма отменят. Поставка задерживалась, "Ростех" пытался сменить поставщика, но не смог, и в итоге смонтировал в оккупированном Крыму турбины Siemens, что вызвало международный скандал и новую волну санкций в отношении России, немецкая компания заявила о прекращении сотрудничества с российскими госкомпаниями.

Второй раз (в июне) запустить энергоблоки также не удалось из-за того, что, якобы, подрядчики не построили газовые отводы и сети для новых электростанций.

В апреле Арбитражный апелляционный суд Российской Федерации подтвердил решение Арбитражного суда Москвы и отклонил иск дочерней компании Siemens к структурам госконцерна "Ростех" по делу о незаконном транспортировки немецких турбин в аннексированный Крым.

В декабре Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска немецкого концерна Siemens до ее российского партнера "Технопромэкспорт". Концерн требовал вернуть турбины, которые были отправлены в оккупированный Крым в обход санкций ЕС.

Немецкий концерн Siemens сообщал о том, что поставил российскому "Технопромекспорту" четыре газовые турбины, площадкой для которых, согласно контракту, должна стать новая ТЭС на Тамани.