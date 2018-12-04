В Киеве из-за порыва на магистрали без тепла осталось 750 зданий

В частности, теплоснабжения нет в 10 лечебных учреждениях, 23 детских садиках и 11 школах.

В Соломенском районе Киева сегодня, 4 декабря, на центральной тепломагистрали по Чоколовскому бульвару произошел порыв в тепловом коллекторе, из-за чего без тепла остались 750 зданий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Соломенской райгосадминистрации.

Читайте также"Мы отапливаем улицу": в Киеве жители перекрыли дорогу из-за отсутствия тепла в домах (фото)

«В результате порыва без теплоснабжения осталось 750 зданий, из них 509 жилых домов, 10 лечебных учреждений, 23 детских учебных заведения и 11 школ», - говорится в сообщении.

На данный момент соответствующие коммунальные службы уже проинформированы, теплоснабжение обещают восстановить в течение суток.