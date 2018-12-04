В Киеве из-за порыва на магистрали без тепла осталось 750 зданий
14:19, 04 декабря 2018Энергетика
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В частности, теплоснабжения нет в 10 лечебных учреждениях, 23 детских садиках и 11 школах.
Без тепла остались более 500 домов / santex-nk.ru
В Соломенском районе Киева сегодня, 4 декабря, на центральной тепломагистрали по Чоколовскому бульвару произошел порыв в тепловом коллекторе, из-за чего без тепла остались 750 зданий.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Соломенской райгосадминистрации.
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«В результате порыва без теплоснабжения осталось 750 зданий, из них 509 жилых домов, 10 лечебных учреждений, 23 детских учебных заведения и 11 школ», - говорится в сообщении.
На данный момент соответствующие коммунальные службы уже проинформированы, теплоснабжение обещают восстановить в течение суток.
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