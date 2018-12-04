Суд запретил передавать личные данные потребителей газа Минфину

Предоставление органам исполнительной власти неограниченных полномочий является несовместимым с принципом верховенства права, отметили в суде.

Окружной административный суд Киева приостановил часть положений постановления правительства «Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа» от 19 октября 2018 года, касающихся передачи личных данных потребителей Министерству финансов без предварительного согласия самих потребителей, сообщила пресс-служба «Региональной газовой компании» (РГК).

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«По мнению судей, Кабмин не смог опровергнуть нарушение Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В тексте постановления также говорится, что предоставление органам исполнительной власти неограниченных полномочий является несовместимым с принципом верховенства права. Они должны быть ограничены гарантиями невмешательства в права человека. Судьи ссылаются на судебную практику Европейского суда по правам человека, в частности решения по делам «Котий против Украины» и «Зосимов против Украины», - говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что в данном процессе не оспариваются части постановления, касающиеся цены на газ, также они не затрагивают договоренностей с МВФ.

В пресс-службе напомнили, что 11 октября 2018 Конституционный суд запретил Минфину получать персональные данные граждан для проведения верификации субсидий, поскольку это противоречит Конституции Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Верховная Рада Украины не поддержала поправку к закону о национальной безопасности Украины о создании единой базы абонентов - потребителей природного газа, целью которой является значительное сокращение доли бытовых потребителей природного газа, так называемых «мертвых душ», которых реально не существует и на которых облгаз-сбыты списывают объемы газа.

По данным главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, доля таких несуществующих бытовых потребителей природного газа в целом по Украине составляет 10%.

В ходе проверки получателей жилищно-коммунальных субсидий в январе-сентябре Минфин предотвратил неэффективное использование 5,9 млрд грн бюджетных средств и вернул в бюджет 46,5 млн грн.

При этом Минфин не вмешивается в личную или семейную жизнь граждан, так как работает с данными, полученными до 11 октября 2018 года на основании действующих нормативно-правовых актов.

Для комплексного урегулирования вопросов верификации Минфин разработал и подал на рассмотрение Кабинета министров соответствующий законопроект, а также завершает внедрение новой современной автоматизированной информационно-аналитической платформы, которая должна значительно повысить оперативность, качество и прозрачность процесса верификации.

«Региональная Газовая Компания» управляет около 20 газораспределительными компаниями, которые принадлежат бизнесмену Дмитрию Фирташу.