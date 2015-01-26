С 1 февраля снизят тарифы на электроэнергию для промышленности в ночное время

Тариф снизят для уменьшения потребления в пиковые часы днем.

Соответствующее решение закреплено в постановлении комиссии от 22 января 2015 года.

В частности, ночной тарифный коэффициент на потребление электроэнергии для юридических лиц снижается до 0,35 с 0,4, дневной — до 1,8 с 1,85 (для двузонных тарифов).

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В то же время, для трехзонных тарифов ночной коэффициент снижен до 0,25 с 0,35, а пиковый — до 1,8 с 2. В то же время полупиковый коэффициент оставлен неизменным — 1,02.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины в декабре 2014 года предложило предприятиям перейти на работу в ночное время для снижения потребления электроэнергии в пиковые часы.

В конце ноября «Укрэнерго» призвало к снижению потребления электроэнергии из-за острого дефицита угля для нужд тепловых электростанций.

В компании подчеркивали, что при одновременном выключении только одной электролампы мощностью 60 Вт всеми бытовыми потребителями снижение потребления электрической мощности произойдет на величину более 1 000 МВт. Это составляет около 4% от нагрузки в целом по Украине в вечернее время суток.

Напомним, в декабре УНИАН также сообщал, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, планирует снизить тариф на электроэнергию для населения в ночное время для снижения потребления в пиковые часы днем.

Справка УНИАН. Украина в сентябре, впервые за длительный период, начала импорт энергетического угля для обеспечения потребностей тепловых электростанций. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около половины электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии. На сегодняшний день избежать веерных отключений в Украине позволяет импорт электроэнергии из РФ.