Посредники "Росатома" с помощью АМКУ срывают поставки оборудования на украинские АЭС – «Энергоатом»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) запретил «Энергоатому» заключать договор с украинским производителем, предоставив преференции посреднику, который «проталкивает» продукцию российских производителей и внесен в «черный список» поставщиков, которые неоднократно срывали поставки оборудования для АЭС, говорится в сообщении «Энергоатома».

Как сообщили в компании, такое решение АМКУ принял 21 января 2015 года, рассмотрев жалобу ООО "Промышленно-финансовая компания "Укрспецэнергопостач" о нарушении НАЭК "Энергоатом" законодательства во время проведения переговорной процедуры закупки - "Части насосов и компрессоров". Этим решением он обязал «Энергоатом» отменить соответствующую процедуру закупки, которую компания планировала сделать у одного поставщика - сумского НПО им. Фрунзе, единственного в стране производителя указанной номенклатуры.

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«Это уже вторая жалоба «Укрспецэнергопостач» на «Энергоатом», которую удовлетворил АМКУ по поводу указанной закупки», - отмечают в компании.

В «Энергоатоме» напомнили, что ранее Антимонопольный комитет поддержал требование этой компании-посредника, когда она, представляя интересы российского монополиста (предприятия концерна «Росатом»), сорвала закупку оборудования в НПО им. Фрунзе.

Во время слушаний коллегия АМКУ подчеркивала необходимость проведения открытых конкурсных торгов, опираясь лишь на бездоказательную информацию жалобщика, который без предоставления соответствующих документов (на основании расходной накладной, без сертификата соответствия от завода производителя) утверждал, что может предложить «Энергоатому» оборудование, произведенное НПО им. Фрунзе по цене ниже, чем у производителя.

«Откуда вдруг у этого посредника могло появиться оборудование сумского предприятия, если до сих пор он настаивал на уникальной разработке россиян, которую якобы никто в Украине не имеет права производить? На наш взгляд - и об этом сообщили коллегии АМКУ - состоялся сговор между «Укспецэнергопостач» и ООО «Инвестиционная группа «Перше Джерело», которая ранее выкупила запчасти для насосов у НПО им. Фрунзе и уже пыталась предложить их «Энергоатому» по цене вдвое больше, чем у производителя», - подчеркивается в сообщении «Энергоатома».

«В Украине указанные запчасти производит только НПО имени Фрунзе. И соответствующий вывод Киевского института «Энергопроект» компания «Энергоатом» предоставляла АМКУ ранее. Именно НПО имени Фрунзе письменно сообщил «Энергоатому», что в настоящее время оно прекратило все дилерские полномочия по продукции и не планирует их возобновлять. Поэтому хочу спросить членов коллегии - зачем «Энергоатому» объявлять открытые торги, если кроме НПО имени Фрунзе никто на них не придет, потому что нам точно известно, что те, кто раньше предоставлял продукцию завода, сейчас не имеют на это официального разрешения», - цитирует пресс-служба слова первого заместителя управляющего директора ОП «Атомкомплект» Валерия Годунка.

«Компания глубоко обеспокоена тем фактом, что АМКУ уже второй раз блокирует «Энергоатому» закупку оборудования, критически важного для безопасности функционирования энергоблоков атомных электростанций», - отмечают в компании.

Ранее УНИАН сообщал, что АМКУ рассмотрит жалобу компании-представителя российского поставщика на «Энергоатом».

Справка УНИАН. 18 ноября 2014 года админколлегия АМК удовлетворила предварительную жалобу «Укрспецэнергопостач» о нарушении со стороны «Энергоатома» порядка проведения процедуры закупки запасных частей к насосам производства НПО им. Фрунзе. В своих выступлениях на слушаниях в АМК представители «Укрспецэнергопостач» утверждали, что НПО им. Фрунзе не имеет права на производство запчастей к ГЦН-195, потому что соответствующая техническая документация принадлежит российским предприятиям и в Украину не передавалась. Представители «Укрспецэнергопостач» официально подтвердили, что представляют в Украине интересы производителя оборудования для насосов ГЦН-195, который входит в состав российской государственной корпорации «Росатом».

Главный циркуляционный насос (ГЦН-195) используется в трубопроводных системах охлаждения первого контура ядерных реакторов типа ВВЭР-1000 для обеспечения отвода тепла от реакторной установки.